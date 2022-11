GALERII ⟩ Ülemiste Citys valmis moodne ärihoone

«Alma Tominga rohemaja valmimine on Ülemiste City kui Eesti suuruselt kolmanda majanduse jaoks mitmekordselt oluline,» ütles Mainor Grupi nõukogu esimees Guido Pärnits. «Esiteks on tegemist ärilinnaku suurima investeeringuga ühte büroohoonesse. Teiseks pole Tominga maja lihtsalt üks büroohoone, vaid talentide arengut toetav töökeskkond, kus innovatsioon kohtub rohelusega. Ja kolmandaks sai sellega valmis linnaku Öpiku kvartal.»

Silmapaistev hoone

Alma Tominga maja on 11-korruseline, see kasutab roheenergiat ning kaugkütte- ja jahutuse süsteemi. Üle 20 000 ruutmeetri suuruse maja peaprojekteerija on arhitektuuribüroo PLUSS ning ehitasid Nordecon ja NOBE.