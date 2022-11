Nõo Lihatööstus investeerib uutesse seadmetesse ligi 2 miljonit

Nõo investeeringud kätkevad uuenduslikke pakkimis-, viilutus- ja tootmisliine, teatas lihatööstus. Ettevõtte tegevjuht Ragnar Loova sõnas, et nad suunavad pea kogu möödunud aasta kasumi tootmisse ja tootearendusse tagasi.

«Erakordselt kõrged hinnad on turgu põhjalikult raputanud ja muutnud ka tarbijate ostukäitumist. Peame oluliseks kodumaise kvaliteetse toidutootmise jätkusuutlikkust ja eelisseisus on need tootjad, kes suudavad operatiivselt panustada tarbijate heaolusse,» kommenteeris lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.