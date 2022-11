Nõo Lihatööstus investeerib uutesse seadmetesse 1,9 miljonit

Nõo investeeringud kätkevad uuenduslikke pakkimis-, viilutus- ja tootmisliine, teatas lihatööstus. «Toome seejuures uudistootena esmakordselt poelettidele siin kohapeal, Eestis, toodetud toorsuitsupeekoni, mille vastu on kaupluseketid ja lihasõbrad väga elavat huvi tundnud. Liinide lõppseadistamine käibki juba suure hooga,» märkis ettevõtte tegevjuht Ragnar Loova.

Loova lisas, et Nõo Lihatööstus suunab sisuliselt kogu möödunud aasta kasumi tootmisse ja tootearendusse tagasi.

«Erakordselt kõrged hinnad on turgu põhjalikult raputanud ja muutnud ka tarbijate ostukäitumist. Eesti uuendusmeelse ettevõttena tuleb sellele operatiivselt reageerida ning investeerida hoolimata turu üldisest keerulisest hetkeolukorrast tootmise efektiivsusesse, tootearendusse ja uudistoodetesse. Peame oluliseks kodumaise kvaliteetse toidutootmise jätkusuutlikkust ja eelisseisus on need tootjad, kel võimet, ideid ning soovi operatiivselt panustada tarbijate heaolusse,» kommenteeris lihatööstuse nõukogu esimees Simmo Kruustük.