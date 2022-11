Eesti riik on tuhandetele inimestele võlgu, aga aegumistähtaeg ähvardab paljud rahata jätta

Töövõimetuslehe alusel maksavad tööandja ja haigekassa inimesele töövõimetushüvitist, mille eesmärk on osaliselt kompenseerida töötajale haigestumise või hooldamise ajal saamata jäänud töötasu.

Haigekassa nentis aga, et on suur hulk inimesi, kes peaksid olema juba ammu raha saanud, aga pole seda veel näinud. Seda kurioossel põhjusel: haigekassa pole leidnud inimeste pangakontot ning on saatnud teavituse riigiportaali.

Kui paljud Eesti inimesed ja kui tihti riigiportaali külastavad? Tõenäoliselt ei külastata piisavalt, sest haigekassa andmetel on neil kogunenud viimase kolme aasta jooksul 8000 inimest, kes ei ole sel põhjusel oma raha näinud.

Haigekassa jaoks kehtib kolmeaastane maksetähtaeg: kes oma raha selle aja jooksul kätte saanud pole, ei saa seda enam iialgi.

«Alates 2019. aastast on Eesti Haigekassal puudu peaaegu 8000 inimese arvelduskonto andmed, mille tõttu ei ole neile töövõimetushüvitisi saadud välja maksta. Neist ainuüksi 1000 inimest on lisandunud sel aastal. Kõigi nende välja maksmata hüvitiste peale kokku ulatub summa hinnanguliselt 700 000 euroni,» selgitati ametist.

Asjaga on aga kiire, sest haigekassa jaoks kehtib kolmeaastane maksetähtaeg: kes oma raha selle aja jooksul kätte saanud pole, ei saa seda enam iialgi. See tähendab, et 2022. aastal saame tasuda veel 2019., 2020. ja 2021. aasta eest välja maksmata töövõimetushüvitisi.

Lisaks kontoandmetele palub haigekassa riigiportaalis üle kontrollida ja vajadusel uuendada oma kontaktandmed nagu telefon ja e-post. «On oluline, et riigiportaalis on olemas kõik vajalikud ja õiged andmed, et riik saaks vajadusel inimestega ühendust võtta, dokumente saata või hüvitisi üle kanda,» sõnas haigekassa klienditeeninduse juht Maris Liitmäe.

Väljastatud haiguslehtede hulk on viimastel aastatel rekordiliselt suur eelkõige koroonapandeemia tõttu. Tänavu 9 kuuga on haigekassa tasunud töövõimetushüvitisi ligi 296 000 inimesele 175,5 miljoni euro eest, sellest 121 miljonit eurot on kulunud haiguslehtedele.