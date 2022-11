Iraan vabastas mais arestitud Kreeka tankerid

"Pärast kuid kestnud kõnelusi Iraaniga lahkusid 27. mail arestitud Kreeka lipu all sõitvad laevad Prudent Warrior ja Delta Poseidon täna," ütles ministeerium.

Enamik kahe aluse pardal olnud 50 meremehest on välja vahetatud.

Prudent Warriori omanik Polembros Shipping teatas esmaspäeval, et tankeri pardale on jäänud veel seitse meeskonnaliiget, kes olid seal, kui laev mais arestiti.

Kreeka meedia vahendas toona, et Vene tankril olid mootoriprobleemid ja seda veeti Peloponnesose poolsaare poole, kuid kehva ilma tõttu jäi see ankrusse Euboia saare lähedale.

Kreeka valitsus teatas, et jõustas EL-i sanktsioone Venemaale seoses Ukraina-invasiooniga.

Ehkki laev vahetas peagi omanikku ja Kreeka võimud teatasid, et see vabastatakse, nõudis USA justiitsministeerium, et pardal olnud Iraani toornafta konfiskeeritakse. Teheran nimetas seda "rahvusvaheliseks rööviks".