Swedbank: peatsed sanktsioonid mõjutavad Venemaa sõja rahastamist

Venemaa majandus langes esimesel poolaastal kõigest ligi pool protsenti kasvades esimeses kvartalis 3,5 protsenti ning langedes teises 4,1 protsenti. «Esmapilgul näib Venemaa majandus rahvusvahelistele sanktsioonidele hästi vastu pidavat, kuna suudetud on vältida finantssüsteemi kokkuvarisemist ning majanduslangus on seni olnud tunduvalt väiksem kui enamik analüütikuid kevadel prognoosis. Nii on see vaid esmapilgul,» kommenteeris ökonomist pressiteates.

Sõja algusest on tema selgitusel nii ekspordi- kui ka impordimahud Venemaal olnud tugevas languses, kuid impordimahud on sanktsioonide ja rahvusvaheliste ettevõtete boikottide tõttu kukkunud järsemalt. Seega on netoekspordi panus sisemajanduse koguprodukti (SKP) arvestuses olnud positiivne, mistõttu on see tähendanud ka tagasihoidlikumat majanduslangust.

Swedbanki hinnangul langeb Venemaa majandus sel aastal 3,5 protsenti ning järgmisel 4 protsenti.

«Jooksevhindades on eksport aga kasvanud, kuna suurema osa Venemaa ekspordist moodustab energia, mille hinnad on juba pikemalt olnud taevastes kõrgustes. See on aga väga järsult tõstnud Venemaa eelarve tulusid,» märkis Rõbinskaja.

Aprillis andsid nafta- ja gaasitulud 63 protsenti kogutuludest ning sealt alates on see osakaal üldiselt kukkunud, kuna Venemaa on vähendanud gaasitarneid Euroopasse ning maagaasi hinnad on oma tipust alla tulnud. Ühtlasi on Euroopa Liidu riigid järk-järgult vähendanud Venemaa naftaimporti, samas kui Hiina ja India on seda osaliselt kompenseerinud suurendades oma naftaoste Venemaalt.

Komponentide puudus pitsitab