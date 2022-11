Aasta tööstur 2022 on Kuldar Väärsi

«Tegelikult on see minu jaoks väga suur üllatus, sest Milrem ei ole traditsiooniline tööstusettevõte,» ütles Kuldar Väärsi auhinda vastu võttes. «Me ehitame üles uut tööstusharu ja oleme alles selle tee alguses. Ma võtan seda tiitlit kui komplimenti kogu meie meeskonnale. Mul on väga hea meel ka selle üle, et me võtame tööstust sedapidi, et väärtustame ettevõtteid, mis on kliendile lähedal. Meil on vaja tööstusi, mis suudavad olla maailmas teerajajad ja eestvedajad maailma mõttes. Kui me suudame luua selliseid tööstusi Eestis, siis see on meie tuleviku jaoks väga kasulik. Omalt poolt luban, et teeme oma asju järjest paremini ja võtame seda tiitlit kui avanssi.»