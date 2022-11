Majandusse on sel aastal liikunud suur hulk laenuraha

«Esmalt avaldus see kõige ilmekamalt majapidamiste eluasemelaenudes, mille kasv kiirenes ja tegelikult on olnud koroonajärgsel perioodil euroala üks kiiremaid,» ütles Eesti Panga finantsstabiilsuse osakonna juhataja Jaak Tõrs. «Sellele lisandus selle aasta alguses ka ettevõtete laenukasvu kiirenemine. Sellist laenude mahu suurenemist me paljudes Euroopa Liidu riikides ei ole näinud.»

Tõrsi sõnul on aasta jooksul rahastamine kasvanud pea kõikides majandussektorites. Kiireim on kasv olnud põllumajanduses ja kinnisvaraga seotud arendustel. Sealjuures on kinnisvarasektorile antud laenude maht üheksa kuu kokkuvõttes olnud suurem kui oli eelnevatel aastatel terve aasta jooksul kokku. Kinnisvara ja ehitussektori laenude osakaal on tänavu suurenenud 41 protsendini ettevõtete kogulaenuportfellist.