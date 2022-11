Reformierakond lubab valimistel kaotada astmelise tulumaksu

«Usume, et ühetaoline tulumaks on praegu kehtivast astmelisest variandist lihtsam ja õiglasem,» ütles erakonna juht Kaja Kallas. Tema sõnul jätaks selline keskklassile suunatud maksulangetus valdavale osale Eesti inimetest rohkem raha kätte. «Praeguse olukorraga võrreldes võidaksid kõik inimesed, kelle kuusissetulek ületab 500 eurot ning võimalik palgatõus oleks kuni 140 eurot kuus.»

Rahandusprogrammi töörühma juht Andres Sutt sõnas, et mediaanpalk on Eestis viimastel andmetel 1400 eurot. «See tähendab, et tugevalt enam kui pool palgasaajatest jääb Keskerakonna valitsuse kehtestatud maksuküüru alla. Kuusissetulekutelt 1200-2100 eurot võtab maksuküür iga kolmanda euro inimese palgatõusust, sest neile määratud tulumaksuvaba raha väheneb.»