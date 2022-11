Põhjala riikidest võivad saada euroala uued «pahad lapsed»

Eesti majandusele on sõjal olnud aga ka jõudu lisavaid mõjusid. Meil on OECD riikidest enim sõjapõgenikke per capita ning paljud neist on asunud tööle siinses töötlevas tööstuses, leevendades nii tööjõupuudust kui palgasurvet, kuna on valmis töötama väiksema palga eest. Palgakasv on kiire hinnatõusu keskkonnas aga endiselt teema – septembris kerkisid palgad Eestis 12 protsenti.

«Meie palgakasv on nii protsentuaalselt kui eurodes olnud kiirem kui enamikus euroala riikides. Nüüd aga näeme, et ka näiteks Saksamaal kasvavad palgad väga kiiresti. See tähendab, et tempo, millega meie elatustase Lääne-Euroopa riikidele läheneb, on aeglustunud,» rääkis Nestor.

Lähenevaid valimisi silmas pidades toodi välja, et paljud riigid toetavad täna oma ettevõtteid arvestataval määral, Eesti aga teistega võrreldes vähem.

«Toetused ei tee kedagi pikaajaliselt konkurentsivõimeliseks, aga kriisist läbi võivad need ettevõtteid aidata küll,» sõnas Mertsina. Tähtsaks peeti ka pikaajalist plaani, näiteks energeetikas ja hariduses, aga ka riigieelarve planeerimisel. Poliitikutelt oodatakse võimalikult vähe populismi ja raha külvamist.