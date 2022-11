Töökohad löögi all: suurfirma tahab koondada 60 inimest

«Eile tuligi veel kaks teadet,» ütles töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool. Tema sõnul teatas Operail veel 60 töökoha koondamisest. Sel aastal on Operail tegelikult juba sadakond töötajat koondanud, aga jupikaupa. Uued töökohakaotused puudutavad inimesi Harjumaal, Tartumaal ning Ida- ja Lääne-Virumaal.

Operail teatas hiljuti 9 kuu majandustulemusi tutvustades, et nende kaubaveomaht Eestis ja Soomes on aasta varasemaga võrreldes kukkunud 48%. «Kaubamahu languse põhjuseks on Eesti ja Euroopa Liidu sanktsioonid agressorriikide suhtes, mille tõttu lõppes Venemaa väetiste ja Valgevene naftatoodete transiit läbi Eesti,» selgitas Operail varasemaid koondamisi.