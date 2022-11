Taavi Kotka IT-sektorist: kriis on ainult šarlatanidel

Kotka sõnul pole karta, et hinnatud IT-spetsialisti palk langeks. Ta selgitas, et praegusel juhul tuleb eristada tehnoloogiasektorit ja ülejaanud IT valdkonda.

Tehnoloogiasektoris on koondamisi nii Eestis kui ka välismaal. Ta tõi näiteks, et hiljuti teatas suurkoondamisest Facebooki emafirma Meta. Kuid pole karta, et need koondatud spetsialistid endale kiiresti uut erialast tööd ei leia, sest IT-sektoris kriisi ei ole.

«Kriis võib olla ainult nendel inimestel, kellel tegelikult pole oskusi ja kes on petnud ennast sooja koha peale,» lausus Kotka.

«Sellistel hetkedel on šarlatanitel ja muidusööjatel võimalus saada endale soe koht ja hea palk» Ettevõtja Taavi Kotka

Ta selgitas, et kuna viimastel aastatel oli tehnoloogiasektoris suur tööjõupuudus, siis on võetud tööle kasinamate oskustega töötajaid, keda valdkonda muidu tööle ei võetaks. «Sellistel hetkedel on šarlatanitel ja muidusööjatel võimalus saada endale soe koht ja hea palk,» lausus Kotka.

Kotka lisas, et eelmise majanduskriisi ajal, üle kümne aasta tagasi, eksportisid Eesti ettevõtted praegusega võrreldes väga vähe. Seega on praegu suurem võimalus müüa oma tooteid ja teenuseid välisriikidesse. Iga majanduslangus tekitab firmades soovi teenuseid automatiseerida, mis omakorda suurendab nõudlust IT-spetsialistide järgi.

Tarvaraettevõtte Flowit tegevjuht Andres Aavik ütles eile Postimehele IT-sektori tööturu olukorra kohta, et viimase aastaga on inimeste palgaootused liiga palju tõusnud. Praegu tunnetab Aavik, et need ootused on muutumas realistlikumaks.

Pipedrive koondab

Eile teatas tarkvaraettevõte Pipedrive, et koondab 143 inimest, kellest umbes pooled töötavad Eestis.

«Otsus koondada sündis väga raske südamega pärast erinevate alternatiivide põhjalikku kaalumist, kuid praegust majanduskeskkonda arvestades ei näinud me muud võimalust. Oleme sellel keerulisel ajal oma töötajatele igati toeks, näiteks pakume neile abi uue töökoha otsingutel,» ütles Pipedrive'i tehnoloogiajuht Agur Jõgi uudisteagentuurile BNS.