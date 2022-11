Hinnatõus ja nõudluse vähenemine pitsitavad väikeettevõtjaid

SEB küsitles igas Balti riigis 500+ väikeettevõtjat, et uurida, milliseks hindavad nad oma väljavaateid järgneva kuue kuu jooksul, kuidas mõjutavad neid erinevad välismõjud ja mismoodi kavatsevad nad nendega toime tulla.

«Tulemustest võib välja lugeda, et väikeettevõtjaid paneb enim muretsema hinnatõus ja nõudluse vähenemine, lisaks ka palgatase ja elektrihinnad, aga tööjõupuudus hetkel suuri murepilvi ei tekita,» kommenteeris SEB jaepanganduse juht Ainar Leppänen.

Kaks kolmandikku Balti riikide väikeettevõtjatest märkisid, et hinnatõus mõjutab neid väga tugevalt või tugevalt. Vaid neli protsenti neist sõnasid, et see teema neid ei puuduta. Hinnatõusuga käib kaasas ka vähenev nõudlus ning seda prognoosivad pea pooled ettevõtjatest: pooled Läti ja Leedu ettevõtjatest leiavad, et ees ootab nõudluse vähenemine, Eesti ettevõtjatest on sama meelt lausa 41 protsenti. Samas 15 protsenti Eesti ettevõtjatest usub, et vähenev nõudlus neid üldse ei puuduta.

Ootuspäraselt on ettevõtjatel väga suur mure ka seoses energiahindade kallinemisega. Enam kui kolmandik ettevõtjatest ütlesid, et see mõjutab neid märkimisväärselt või isegi väga märkimisväärselt. Seevastu gaasi hinna tõus mõjutab väiksemat osa väikeettevõtjatest – Eestis puudutab see otseselt vaid 12 protsenti väikefirmadest, Lätis aga 22 protsenti.