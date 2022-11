Valitsussektori kolme kvartali puudujääk on 101 miljonit

«Sotsiaalkindlustusfondid ja kohalikud omavalitsused on aasta esimese üheksa kuu jooksul olnud pidevalt ülejäägis. Kõigis kolmes sektoris oli parem seis kui aasta varem septembri lõpus,» märkis Kütt.

Septembri lõpu puudujääk osakaaluna SKP-st oli aasta varem oluliselt suurem – 2,6 protsenti. Parema seisu üheks põhjuseks on analüütiku sõnul hea maksulaekumine, mis osaliselt on tingitud kiirest hinnatõusust. Tavapärasest suuremad on ka mittemaksulised tulud. Teisalt oli 2021. aastal samaks ajaks juba vastu võetud lisaeelarve, mis andis aluse suuremateks kulutusteks, selle aasta lisaeelarve kulutused jäävad aga aasta lõppu.