Majanduse aeglustumine ei ole veel tööturule jõudnud, aga jõuab peagi

Swedbanki vanemökonomisti Liis Elmiku sõnul püstitas hõivatute arv kolmandas kvartalis kõigi aegade rekordi, ületades eelmise tipu ehk koroonaeelse aja 7000 inimesega. Töötajate arv on kasvanud erasektoris, avalikus sektoris on hõivatuid sama palju kui 2019. aastal. Aastaga on hõivatute arv kerkinud peamiselt teeninduses.