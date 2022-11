IEA hoiatab diislikütuse hinnatõusu eest, mis võib süvendada Euroopa energiakriisi

Diislikütuse hinnad ja suhteline vahe toornafta hinnaga tõusid oktoobris rekordtasemele ning on nüüd vastavalt 70 protsenti ja 425 protsenti kõrgemad kui aasta tagasi, teatas IEA.

Surve diislikütuse, mis on majanduskasvu seisukohalt oluline tööriist, hinnatõusule on kasvanud suure osa aastast. Diislikütuse turud olid juba enne Venemaa sissetungi Ukrainasse pingelised, sest pärast koroonapandeemia algust suleti 3,5 miljoni barreli jagu rafineerimisvõimsust päevas, ütles IEA.

Venemaa tarnete katkemine ja tavapärasest väiksem Hiina eksport on veelgi vähendanud pakkumist, samal ajal kui nõudlus kütuse järele elavnes pärast pandeemiaga seotud piirangute leevendamist enamikes piirkondades. Samuti on ülemaailmsed tarneprobleemid on viimastel kuudel süvenenud Euroopa rafineerimistehastes toimunud streikide tõttu.