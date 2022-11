Krüptobörsil FTX on eeldatavasti üle miljoni võlausaldaja

Kokkuvarisenud krüptobörs FTX eeldab, et ettevõttel on üle 1 miljoni individuaalse võlausaldaja, teatas ettevõte oma esimeses pankrotiavalduses.

USA Delaware'i osariigi pankrotikohtus, kus paikneb FTX US, esitatud avalduse kohaselt astus asutaja ja tegevjuht Sam Bankman-Fried reede varahommikul pärast konsulteerimist oma õigusnõustajaga tagasi.

Ettevõtte uus juhtkond on olnud kontaktis paljude õiguskaitseorganisatsioonidega, kinnitatakse avalduses, sealhulgas «USA prokuratuuriga, USA väärtpaberi- ja börsikomisjoniga, kaubafutuuride kauplemiskomisjoniga ning kümnete föderaalsete, riiklike ja rahvusvaheliste reguleerivate asutustega».

Tavaliselt nõuab Delaware'i pankrotikohus, et ettevõte esitaks 20 suurima tagamata võlgniku nimekirja, kuid FTX on taotlenud luba teha asju teisiti. Kuna pankrotiavalduse on esitanud üle 100 ettevõtte ühe blokina, soovib ta koondada kõik nõuded ühte nimekirja, mis sisaldab 50 inimest ja organisatsiooni.