Indrek Neivelt: no kellele käib täna 800-eurose palga maksmine üle jõu?

Täna on Eesti alampalgaks 3,48 eurot tunnis või 654 eurot kuus, miinus maksud. See on kaugel sellest plaanist, mis Indrek Neivelt Eesti jaoks 2014. aastal välja käis. Toona avaldas ta imestust, et Eestis veel 200–300 euroga kuus töötajaid leiab ja arvas, et 2018. aastaks, Eesti 100. aastapäevaks võiks miinimumpalk olla täistööaja eest 1000 eurot kuus.

Praegu vaatab ta palgadebatti teise pilguga. «Siis oli muu teema, vaatasin, et inimesed jooksevad palga pärast Eestist ära,» ütles Neivelt. Ta lisas, et pidas miinimumpalga all silmas täistööajaga töötajat. «Mõtlesin, et see on ka paras pingutus ettevõtjatele. See tekitas ühiskonnas suure diskussiooni. Täna on olukord ju teine.»

«Usbekistani taksojuhid võivad mõeldagi, et on 3–4 aastat siin ja elavad mitmekesi ühes toas, aga samal ajal oma inimestele ei jätku meil elatist!»

Samas ei mõista ta kohati ettevõtjatelt kuuldavat arvamust, et kui tõsta näiteks miinimum 800 euro peale kuus (Euroopa Liidu direktiivi suunis on, et inimväärne miinimum võiks olla 60% kohalikust mediaanpalgast – toim.), siis minnakse kohe pankrotti. «Mida? Kes maksab täna miinimumi? Kellelegi ei käi sellise palga maksmine üle jõu! Paljud saavad täna üldse miinimumpalka,» küsis Neivelt.