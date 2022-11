Litgrid tahab eralduda Venemaa elektrisüsteemist varem, otsus seisab Eleringi taga

Leedu võrguettevõtja Litgridi strateegiaosakonna juhataja Liutauras Varanavičiuse sõnul on praeguseks selgunud, et Baltikumi ja Poola elektrisüsteemide sagedusalade üleminekuks hädavajalik energiataristu valmib juba 2024. aasta lõpuks, mistõttu võiks tema hinnangul sagedusala ülemineku tuua seni kokkulepitud tähtajast aasta varasemaks, ilma et see täiendavaid kulusid kaasa tooks, kuid tähtaja varasemaks nihutamise otsus seisab Eleringi taga.

Vastavalt kehtivale Poola ja Balti riikide vahelisele kokkuleppele ühendavad riigid end Loode-Venemaa elektrisüsteemi sagedusvõrgust lahti ja sünkroniseerivad sagedusvõrgud Mandri-Euroopa omaga 2025. aasta lõpuks, kui on välja ehitatud piisavalt ülekandevõimekusi.

Eesti mõistetamatu vastuseis

«Tehniliselt on Venemaa sagedusvõrgust lahkumine ja Mandri-Euroopaga sünkroniseerimine võimalik piltlikult öeldes kasvõi juba homme, näiteks juhul, kui Venemaa peaks ühepoolselt otsustama Balti riikide sagedusalad päevapealt lahti ühendada. See tekitaks elektriturul küll teatava turbulentsi ja tooks kaasa märkimisväärseid kulutusi, kuid elektrita me ei jääks,» ütles Varanavičius eelmisel nädalal Põhjamaade Ministrite Nõukogu energeetikakonverentsil.

Nädal tagasi väitis ka Leedu energeetikaminister Dainius Kreivys, et sagedusala vahetuse tähtaja varasemaks toomiseks on kõik tingimused loodud ning tema sõnul on Eesti vastuseis sellele arusaamatu, vahendas BNSi Leedu toimetus.

Eleringi kommunikatsiooni projektijuht Elo Ellermaa ütles BNSi Tallinna toimetusele, et Balti riikide elektrisüsteemide Mandri-Euroopa süsteemiga sünkroniseerimise varasemaks toomist osapooltega arutatakse.

Elering: vaja on veel analüüse