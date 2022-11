Ehkki makse laekub veel mühinal, on majanduskasv juba peatunud

Aktsiiside tasumine on võrreldes eelmise aasta üheksa kuuga suurenenud 2,1 protsenti. Aastases võrdluses on kolmas kvartal olnud aktsiiside tasumistes kõige kehvem ning kvartali kasv on võrreldes esimese ja teise kvartaliga pöördunud langusesse, moodustades -1,6 protsenti. Tasumiste kasvutempo on aeglustunud nii alkoholi- kui ka tubakaaktsiisil ning langus on süvenenud kütuseaktsiisil. Alkoholiaktsiisi tasumiste kasvutempo aeglustumise taga on ennekõike lahja alkoholi tagasihoidlikumad kogused, mis on küll eelmisest aastast suuremad, kuid mille aastane kasv on 30-40 protsenti väiksem kui kangel alkoholil ja veinil. Põhjus, miks just kange alkoholi ja veini kogused on suurenenud jõudsamalt, seisneb eelmise aasta madalas baasis. Nimelt COVID-19 pandeemiast tulenenud piirangud pärssisid aasta eest enim just nende alkoholiliikide tarbimist.