Tööpuudus hakkab kasvama neljandas kvartalis

«Sügise hakul oli olukord tööturul töövõtja seisukohast endiselt hea, sest tööd oli, sobivaid töötajaid aga nappis. Hõivatute arv püstitas kolmandas kvartalis kõigi aegade rekordi, ületades eelmist tippu, koroonaeelset aega, 7000 inimese võrra. Töötajate arv on kasvanud erasektoris, avalikus sektoris on hõivatuid samapalju kui 2019. aastal. Aastaga on hõivatute arv kerkinud peamiselt teeninduses.