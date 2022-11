Viis Eesti ettevõtet jõudis 500 parima Kesk- ja Ida-Euroopa ettevõtte hulka

Läti firmasid on tabelis endiselt kuus. Leedust mahtus viiesaja hulka senise 26 asemel 22. Viis Eesti firmat Coface’i 500 tugevaima CEE ettevõtte hulgas on Eesti Energia AS, NG Investeeringud OÜ, Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Enefit Power AS ja Selver AS.

Eesti viisik

Värskeimas TOP-500 edetabelis on kohta senise kuue Eesti firma asemel vaid viiel. Nendeks on Eesti Energia AS (181. koht), NG Investeeringud OÜ (248. koht), Tallinna Kaubamaja Grupp AS (307. koht), Enefit Power AS (442. koht) ja Selver AS (486. koht). Eelmise aasta edetabeliga võrreldes on välja langenud Ericsson Eesti AS ning Maxima Eesti OÜ. Enefit Power AS seevastu on sel aastal uus tulija.