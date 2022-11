Põhjust rõõmustada: põllumeestel oli hea saagiaasta

Plaan B peab olemas olema

«Võtmekohaks saab see, mis toimub aasta pärast ja 2024. aastal. Teame, et olukord võib minna praegusest oluliselt raskemaks. Just seetõttu struktureerime tootmist ümber, kuid kindel on see, et selle taset tuleb hoida – vähendamine ei tule kõne allagi. Meie piimatoodang on nii suur, et selle ümbersuunamine ei ole lihtne. Seega – kasvõi hambad ristis, aga jätkame ja hoiame mahtu,» rääkis Aasa. «Kogemuslikult olen ma optimist. Kui on kehvad ajad, siis sellele järgnevad alati paremad ajad. Kui need saabuvad, peab sul aga olema müümiseks kaupa ehk kui heade aegade alates seda pole, siis on kõik läbi.»