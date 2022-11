Lauring: kallimad poeketid tõstavad hinnatõusuga oma kasumimarginaali

Tarmo Lauringu sõnul on mitmed suured jaeketid avalikult välja öelnud, et kuigi üldine inflatsioonitõus on peatunud, siis plaanivad nad oma kõrgete kulude katmiseks juurdehindluse protsenti suurendada.

«Tegelikult on poe marginaale üldise tootjahinna tõusu varjus tänavu juba korduvalt suurendatud. Ostukorvi uuringud näitavad, et hinnavahe odavate ja kallite poodide vahel on kärisenud suuremaks kui kunagi varem,» rääkis Lauring.

«Kallimad jaeketid on tangide vahel – ühest küljest on nende kulud mõttetult suured ja teisalt on järjest rohkem inimesi hakanud kokkuhoiuks eelistama odavpoode,» rääkis Lauring.

«Meie praktika näitab jätkuvalt, et hindade kasv läbi inflatsiooni katab ära ka poe kasvavad kulud. Täna pole aeg teha suuri investeeringuid või lisada juba olemasolevale inflatsioonile kohati põhjendamatuid lisajuurdehindlusi. Töötajatele tuleb ausat palka maksta, aga laiemalt tuleks vaadata üle ettevõtte struktuur ja kokkuhoiukohad. Need ei pruugi olla täna ettevõttes kõige populaarsemad otsused, eriti kontori poolelt, aga need tuleks teha, et olla konkurentsis,» lisas Lauring.

A1000 Marketi juhi sõnul on kohalik jaekaubandus terve viimase kümnendi mõnusas mugavustsoonis rammusaid kasumeid nautinud, püsikulud kõrgeks ajanud ning nüüd on raske uue olukorraga kohaneda. «Praegu tuleb hakata tarbijale mõeldes oma kulusid päriselt kokku tõmbama,» sõnas Tarmo Lauring.