Nafta hind languses ⟩ OPEC kärpis naftanõudluse kasvuprognoosi

Nafta nõudlus kasvab 2022. aastal 2,55 miljonile barrelile päevas ehk 2,6%, teatas Naftat Eksportivate Riikide Organisatsioon (OPEC) oma kuuaruandes, mis on 100 000 barrelit madalam kui eelmises prognoosis, vahendab Reuters.

«Maailmamajandus on 2022. aasta neljandas kvartalis sisenenud olulise ebakindluse ja kasvavate väljakutsete perioodi,» ütles OPEC aruandes.

New Yorgi ja Londoni naftahinnad liikusid esmaspäeval antud teate tõttu miinusesse. Toornafta tehingute hind New Yorgi börsil alanes 3,5 protsendi võrra ja sulgus tasemel 85,87 dollaril barrelist. Londoni Põhjamere brendi lepingute hind vähenes 3,0 protsenti ja jäi pidama tasemel 93,14 dollaril barreli eest.

See aruanne on viimane enne 4. detsembril toimuvat OPEC+ kohtumist, kuhu on kohal OPEC ja selle liitlased eesotsas Venemaaga. Grupp, mis hiljuti vähendas tootmise eesmärke, jääb ettevaatlikuks, tsiteeriti eelmisel nädalal OPEC+ de facto liidri Saudi Araabia energiaministrit.