Praegu on miinimumpalk Eestis 654 eurot bruto. Kui homme hakkaks kehtima seadus, mille kehtestamisega lubatakse Euroopa Liidu liikmetel venitada 2024. aasta novembrini, teeks paljude Eesti inimeste palgad hoogsa hüppe. Kuna direktiiv näeb ette, et inimestele tohib maksta ainult elamisväärset palka ja see on paika pandud kui 60 protsenti mediaanpalgast (palk, millest pooled Eesti töötajad teenivad vähem ja pooled rohkem) või 50 protsenti keskmisest palgast, tooks see muutus praeguste summade järgi kaasa miinimumpalga tõusu 34 protsenti ehk 877 euroni.