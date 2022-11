Rahvusvaheline Valuutafond näeb kasvuriske eelkõige Euroopas

Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) andmetel on maailmamajanduse väljavaated isegi halvemad kui eelmisel kuul prognoositud. Ülemaailmne laenuandja langetas oma 2023. aasta majanduskasvu prognoosi 2,7 protsendile eelmise kuu 2,9 protsendilt, teatas IMF pühapäeval.

Viimased näitajad kinnitavad, et maailmamajanduse väljavaated on üha süngemad, eriti Euroopas, seisab Rahvusvahelise Valuutafondi blogipostituses, mis on koostatud G20 tippkohtumiseks Indoneesias.