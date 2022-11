Yle: Soomes on toiduainete hinnad tõusnud rekordtasemele

Soomes on toiduainete hind saavutanud rekordtaseme, mulluse oktoobriga võrreldes on nende hinnad tõusnud 15,7 protsenti, teatas Yle uudisteportaal esmaspäeval viitega statistikakeskusele. Septembris oli see näitaja 14,5 protsenti, augustis 12,5 protsenti.