Miks ostetakse Eestis kohutavas seisukorras kortereid, kui renoveerituid on jalaga segada

Korteriostjad jagunevad kaheks: need, kes soovivad osta täielikult remonditud korterit ja teised, kes eelistavad seda ise remontida. On ostjaid, kellel on rahaprobleemid: pank annab teatud summa ja sellest tulebki lähtuda. On osavate kätega pereisasid, kes on valmis ise remonti tegema, kuid tavaliselt võib nende isetegevuseks kuluda aastaid. Mõned inimesed otsivad korterit, kus remondikvaliteet peab olema laitmatu ning stiil ja värvilahendus vastama nende maitsele. Aga renoveerimata korterid?