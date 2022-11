Ekspert: inflatsiooni on sama raske taltsutada kui põtra lumisel maanteel

Uusküla sõnul on uudses majanduslikus olukorras vaja ka uut 2.0 rahapoliitikat ning teistsugustel alustel riigieelarve koostamist, kui seda praegu tehakse. «Eesti on jõudnud keskmise hinnatasemega Euroopa riikide hulka ning see vajab ka teistsugust lähenemist riigi rahaliste probleemide lahendamiseks. Oleme hinnatõusu pöördepunktis ning peame leppima nii jätkuva kiire inflatsiooni kui ka senisest kõrgema hinnatasemega,» ütles ta.

Peaökonomisti selgitusel on mitmed raskused tekkinud ka ajalooliselt nõrgast euro kursist, mis omakorda on tingitud suuresti USA keskpanga kõrgemast rahapoliitika intressimäärast. Euroala ja USA intressimäärade erinevus on praegu lausa mitu protsenti. «See tähendab, et raha liigub suuremat tulu oodates eurost dollarisse, suurendades nii dollari nõudlust. Mõlemad keskpangad on rahapoliitikat ka edaspidi karmistamas, kuid intressimäära erinevus on lähiajal pigem püsiv ning see on hoidmas dollari vahetuskurssi kallina ka edaspidi,» rääkis Uusküla.