Energiaturu ülevaade ⟩ Eesti Energia: Euroopa riigid otsivad viise elektri säästmiseks

Suurbritannia põhivõrguettevõte käivitas talviste elektrikatkestuste vältimiseks käivitas aga uudse meetme, mille alusel makstakse energiamüüjatele elektri mittekasutamise eest. «Programmi eesmärk on ärgitada kliente nihutama oma elektritarbimist tipptundidelt väiksema tarbimisega ajale, kui tootmisega on kitsas käes. Võrguettevõte loodab, et nii väheneb koormus nii tootjatele kui elektrivõrgule,» märkis Miller.

Samas Prantsusmaa energiaregulaator edastas tarbijatele sel nädalal tungiva palve vähendada tuleval talvel energiatarbimist, et vähendada elektrikatkestuste ohtu. Probleem on strateegi sõnul tõsine, sest kütteperioodi alguseks on töökorras vaid pool riigi tuumaelektrijaamadest ja Vene gaasi import on sisuliselt katkenud. See on toonud kaasa rekordkõrge hinnaga elektriimpordi naaberriikidest ja võib väga külma talve korral viia elektrikatkestusteni.