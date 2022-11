Merko tegevjuht: riskid on praegu ettearvamatud ja tuleb valmis olla mistahes kriisiks

«KPMG poolt läbiviidud tippjuhtide uuringu koondhinnang majanduse väljavaadete kohta on suhteliselt positiivne, mis on mõneti üllatav, arvestades energiakriisi Euroopas, geopoliitiliste riskide järsku kasvu, kõrget inflatsiooni ja kiiret intressitõusu. Balti regioonis näeme juba täna, et sisendite hinnatõus on ettevõtete konkurentsivõime viinud kiiresti langusele välisturgudel ja inflatsioonist tulenev ostujõu langus vähendab ka sisenõudlust. Selles osas on kolm Balti riiki väga sarnases olukorras,» nentis Trink pressiteates.

2023. aasta, eriti aasta teine pool kujuneb Trinki ootuste kohaselt Balti ettevõtetele väga keeruliseks, esmalt töötlevas tööstuses, seejärel teatud viiteajaga ka ehituses ning kinnisvarasektoris. «Samas on Balti ettevõtted seekordseks majanduslanguseks valmis paremini kui kunagi varem, sest on olemas nii varasemate kriiside kogemus ja ka paindlikkus ning ka väiksem finantsvõimendus,» möönis ta.

Ehitusfirma tegevjuht toonitas, et geopoliitilised riskid on praegu ettearvamatud ja igal ettevõttel peab olema valmisolek mistahes kriisiga toimetulekuks.

«Üha enam mõjutab ettevõtete konkurentsivõimet ka rohepöördega kaasnev kulu, mis enamasti ei allu majandusloogikale, vaid tuleneb riikide poliitilistest valikutest. Viimase paari aastakümne trend globaliseerumise suunas on pöördumas ja üha olulisemaks muutub riikide majanduslik sõltumatus, mis toob kaasa suured muutused regionaalsetes investeeringutes ja tarneahelates. Nende muutuste mõju on täna veel vara hinnata, ent need saavad olema märkimisväärsed,» lisas Trink.