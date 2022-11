Kahe popikooni vihavaen ähvardab nurjata muusikaajaloo suurtehingu

Laulja ja bassimees Roger Waters lahkus bändist 1985. aastal ning kaebas oma endised kaaslased selle nime kasutamise pärast kohtusse. Ta tahtis, et bänd lõpetaks. David Gilmour ja Nick Mason on jätkanud plaatide väljaandmist ja tuuritamist Pink Floydi nime all.

Punt on siin või seal esinemiseks taas kokku tulnud, kuid ei jõua ühele lainele vaatamata võimalusele teenida sadu miljoneid dollareid.

Sama kehtib ka praeguse müügitehingu kohta. Kui üks pakkuja küsis üksikasju selle kohta, kellele mis ja kus täpselt kuulub, ei saanud ta bändi nimel töötavalt Ingenious grupilt Gilmouri ja Watersi otsest vastust. Enamik huvilisi ütleb, et nad pole nädalaid müüjatest midagi kuulnud.

Huvilisi on

See ei tähenda, et müük oleks hukule määratud. Sony Corp ja BMG peavad endiselt kõnelusi. Pink Floyd on saanud vähemalt ühe pakkumise, mis on üle 400 miljoni dollari, ja üks potentsiaalne ostja peab endiselt müüjatega regulaarselt kõnesid. Kuid mida kauem protsess venib, seda rohkem tundub, et bändiliikmete vaheline sisetüli läheb neile maksma järjekordse palgapäeva.

Legendaarne rokkbänd andis aastatel 1967–2014 välja 15 stuudioalbumit, mille hulgas on kolm kõigi aegade enim kuulutatud ja enimmüüdud albumit: «The Dark Side Of The Moon» (1973), «Wish You Were Here» (1975) ja «The Wall» (1979).