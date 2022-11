Miljonid kaovad minutitega: investorid põgenevad Eesti ettevõttest

Krüptoidu Change'i osakutega kauplemine oli idufirmade kauplemisplatvormil Funderbeam peatatud 27. maist kuni tänaseni, kuna ettevõte pidas läbirääkimisi strateegilise partneriga osaluse müümiseks. Möödunud reedel teatas Change, et kokkuleppele ei jõutud ning alates esmaspäevast saab osakutega taas kaubelda.

Täna kell 8 Funderbeamis alanud kauplemisperioodi on saatnud aga suur müügilaine. Ettevõtte osak oli kell 13.10 seisuga odavnenud 80 protsenti. Kui 27. mail vahetas viimane osak omanikku hinnaga 1,07 eurot, siis täna viis tundi pärast turu avanemist kauples Change 0,21 sendi peal.

Samas tuleb märkida, et Funderbeami vähese likviidsuse tõttu piisab kümnete miljonite väärtuse muutuseks vaid tagasihoidlikust kauplemismahust. Kell 13.10 seisuga oli tehinguid tehtud 31 000 osakuga.

Raha saab otsa

Kui tänavu esimese kvartali lõpus raporteeris idufirma Change, et neil on investoritelt saadud rahast alles 13,1 miljonit, millest jätkub järgmiseks 18 kuuks, siis kolmanda kvartali lõpus oli rahavaru kahanenud 5,7 miljonile ning ettevõte hindas, et sellest piisab järgmiseks 9 kuu üleelamiseks.