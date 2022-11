Rail Baltic Estonia kuulutas välja Ülemiste terminalihoone ehitushanke esimese etapi

«Hangime Ülemiste ühisterminali ehitamist etapi kaupa ning nüüd, kus raudteetaristu ümberehitamise hange on lõppenud, saame edasi liikuda järgmise etapiga ehk raudteealuste betoonkonstruktsioonide ehitushankega. Põhimõtteliselt hangime terminalihoone maa-alust osa,» ütles Rail Baltic Estonia operatsioonide juht Marko Kivila. Ehitushanke eelduslikuks maksumuseks on 66,5 miljonit eurot.

Ehitustööde eesmärgiks on ümber ehitada olemasolev raudteeinfrastruktuur, et teha ruumi tulevikus ehitatavale Rail Baltica 1435 mm rööpmelaiusega raudteele. Selle jaoks tuleb lammutada ligi 16,3 kilomeetrit olemasolevaid rööbasteid, mille asemele ehitatakse üle 8 kilomeetri uusi 1520mm rööpmelaiusega raudteid. Tööde ajal peab olema tagatud toimiv rongiliiklus peateedel ning selle jaoks rekonstrueeritakse ajutiselt olemasolev releepõhine liiklusjuhtimissüsteem. Lisaks raudteetöödele on ehitushanke mahus ka raudteega ristuvate tehnovõrkude ja Kantsi viadukti ümberehitus.