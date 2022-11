Ametiühingud: ka miinimumpalk peab tulevikus tagama inimväärse elu

Palga piisavuse mõõdupuuks on töötasu ostujõud, riiklik palgatase ja muud näitajad. Lisaks tuleb riigil, tööandjatel ja ametiühingutel alustada sotsiaaldialoogi sektoriüleste kollektiivläbirääkimiste edendamiseks.

Ametiühingute Keskliidu esimees Jaan-Hendrik Toomel selgitas, et toiduainete ja energia hinnad ning elamiskulud on plahvatuslikult kasvanud, mistõttu tuleb ametiühingutel püüelda enamate kollektiivläbirääkimiste ja läbi nende suurema palgatõusu poole.

«Töötasu peab tagama inimväärse elu. See tähendab, et ka miinimumpalk peab andma inimesele võimaluse tunda end täisväärtusliku ühiskonna liikmena – lahutada meelt, käia teatris ja kinos,» ütles Toomel, lisades, et kõrge miinimumpalgaga liikmesriikides lepitakse palga alampiirid kokku sageli kollektiivläbirääkimistel.