Inflatsiooniredeli tipust paistab sujuv langus

Neljapäeval selgus, et USA inflatsioon jäi oktoobris prognoositust väiksemaks ja ehkki hinnatõus küündis veel 7,7 protsendini, tervitasid aktsiaturud uudist marulise tõusuga. Nüüd loodetakse, et keskpangad ei pea enam senises tempos intressimäärasid kergitama.

Lisaks prognoosis Maailmapank, et nii energia- kui ka toormehinnad järgmisel aastal valdavalt langevad. Suvel saavutatud tippudest on hinnad juba märkimisväärselt langenud. Näiteks põllumajandustoodete hinnad on kahanenud ligi kuuendiku ja metallide hinnad pea kolmandiku võrra; prognooside kohaselt jätkub langus tuleval aastal vastavalt 5 ja 15 protsenti. Kui Eesti ehituspoodides on hinnad juba langenud, siis toiduainete kallinemine jätkub, sest nii tootjad kui ka müüjad tahavad energiakulude tõttu kärbunud kasumlikkuse taastada.