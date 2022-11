Austraalias pandi karantiini 800 koroonapositiivse reisijaga kruiisilaev

Austraalia populaarseimast kruiisisadamast Sydneyst 12. novembril Melbourne'i suunal väljuma pidanud Carnival Cruise'i ristluslaev Majestic Princess pandi ligi 800 reisija positiivse koroonatesti tõttu kai äärde seisma. «Rakendatud meetmed on kohased,» kinnitas Reutersile Austraalia siseminister. Riigi ametiisikud on teatanud, et see on kolmas riskitase, mis tähendab suurt nakatumisohtu.