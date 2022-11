Tehinguvaene aeg: arendajad on hakanud soodustusi pakkuma

«Paljud arendajad on lihtsalt mõnevõrra hinnakirjades muudatusi teinud – üldiselt on hinnalangetus piirdunud kuni viie protsendiga ja turundussõnumite rõhk on tulenevalt energiakriisist läinud energiamärgise ja madalate küttekulude peale,» märkis Sooman oktoobri kinnisvaraturu ülevaates.

Lapates aga läbi erinevaid kinnisvaraportaale ja arendajate kodulehti, saab tema sõnul hinnata, et umbes viiendik on hakanud lisaväärtusi pakkuma. «Levinumateks on juba tuttavad tasuta parkimiskohtade ja/või panipaikade pakkumised, taas on turule tulnud ka tasuta köögimööbel,» loetles ta.

Põnevamateks lahendusteks on Soomani vaates aga osade arendajate lubadused mingi perioodi vältel maksta kommunaalkulud ise kinni.