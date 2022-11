Norra firma plaanib pea sama suurt akutehast kui Teslal

Tegemist oleks maailmas suuruselt teise akutehasega. Praegu on suurim Panasonicu ja Tesla tehas Nevadas. Freyri tegevjuht Tom Jensen ütles, et akude tootmine on "võimas kasvuvõimalus". Ta prognoosis, et umbes 70 protsenti dekarboniseerimise jõupingutustest on kuidagi seotud akudega.