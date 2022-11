Vaene Moldova vajab energiakriisiga võitlemiseks üle miljardi euro

Rumeenia ja Ukraina vahel asuv väike ja vaene endine nõukogude vabariik on viimastel nädalatel olnud energiapuuduses, sest Venemaa, kes varustab Moldovat pea täies ulatuses gaasiga, on vähendanud tarneid.

Ka Ukrainast pärit elektrienergia on muutunud napiks, sest Venemaa on veebruaris Moskva poolt alustatud sõja raames Ukraina elektrijaamadele löögi andnud.

«Meie olukord on väga, väga keeruline,» ütles välisminister Nicu Popescu Pariisi Rahufoorumi raames.

«Meie riik on nii sõjaliselt kui ka energeetika ja majanduse osas ohus,» ütles ta, lisades, et 2,6 miljoni elanikuga Moldova otsib alternatiivseid energiaallikaid ning et olukord muutub sel talvel veelgi raskemaks.