Krüptobörs FTX läheb pankrotti

FTX tegevjuht Sam Bankman teatas Twitteri vahendusel ettevõttest lahkumisest. Bankmann vabandas avalikult ja kirjutas, et kahetseb, et ei suutnud ettevõttet likviidsuskriisist päästa. Bankman on tuntud kui ettevõtja, kes aitas viia krüptoraha massidesse.