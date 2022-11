Tallinn plaanib Rävala puiestee paariks kuuks sulgeda

«Proovime luua sellised tingimused, et kui inimene peab tegema teistmoodi otsuse, siis see oleks mugav ja kasutajasõbralik,» selgitas Roop. Samuti ei ole tema sõnul maha maetud peatänava ideed.

Debatis osalejad arutlesid ka Tallinna Reidi tee üle. Arhitekt ja linnaplaneerija Tõnis Savi leidis, et promenaad on tänuväärne, aga parim näide eriti heast linnaruumist see siiski pole, sest tekkinud ruum on liiga monofunktsionaalne ja pole kõigis detailides läbimõeldud. Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus samas tunnustas Reidi tee projekti nii suure rõhu panemisel avalikule ruumile.