Heido Vitsur: Eesti majandus on hinnatõusuga kohanenud

LHV majandusanalüütiku ja endise presidendi majandusnõuniku Heido Vitsuri sõnul on hinnangud väliskaubandusele praeguse hinnatõusu ja tarneahelate häirituse tingimustes tavapärasest küll tunduvalt küsitavamad, ent võib siiski loota, et Eesti majanduses on mingi kohandumine muutunud olukorraga toimunud.