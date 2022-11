Rail Baltica ja Tallinna-Tartu maantee ristumine valmis planeeritust 11 kuud varem

Ehitusleping AS TREV-2 Grupiga sõlmiti 2021. aasta lõpus ning ehitus algas Assaku viaduktil tänavu aprillis. Tööde tellijaks on transpordiamet. Lepingu järgi oli ehituse valmimistähtaeg 15. oktoober 2023, mis tähendab, et viadukt valmis algsest plaanist koguni 11 kuud kiiremini.