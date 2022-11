Korterite tehinguhinnad tõusid oktoobris rekordtasemele

Septembris oli Pindi Indeks korrigeeritud andmetel veel 2138 eurot ruutmeetri kohta, märkis Pindi Kinnisvara müügipartner Peep Sooman turuülevaates.

«Kui septembris tehti indeksilinnades 1272 korteriomandi tehingut, siis oktoobris oli tehingute arv 1159. Võrdluseks: mullu oktoobris tehti indeksilinnades 1805 korteriomandi tehingut. See tähendab, et aastatagusega võrreldes on aktiivsus langenud 35 protsendi võrra,» tõi ta välja.

Võrreldes varasema hinnatipuga tänavu mais on indeks 0,2 protsenti kõrgem. Võrreldes viimaste aastate madalaima punktiga juulis 2009. aastal on indeks 260 protsenti kõrgemal.

Arusaamatu hinnatõus

Sooman nentis, et viieprotsendine hinnatõus ajal, kui ostjaid on turul vähe ja müüjad hindu vaikselt allapoole korrigeerivad, on esmapilgul anomaalne.

«Kuna ka Tallinna tehingute osakaal teiste linnadega võrreldes pole muutunud, siis ainsaks selgituseks on mahukamad uusarenduste asjaõiguslepingute blokid, kuid sellele saame lõpliku kinnituse alles järgmisel nädalal, mil näeme eelmise kuu tehingute täpset struktuuri. Küll aga viitavad Tallinna mõne linnaosa järsud hinnajõnksatused selgelt asjaolule, et uued korterid on omanikku vahetanud,» selgitas ta.