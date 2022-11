Enefit Greeni oktoobri elektritoodang vähenes aastaga üle veerandi

«Oktoobrikuu tuulekiirused olid paremad tänavusest septembrist, kuid jäid alla mullusele. Praegu on algamas tuulest elektri tootmise kõrghooaeg. Meie järgmiste kuude fookus on kõrge töökindluse hoidmine, et tuulist ilma maksimaalselt ära kasutada,» kommenteeris Enefit Greeni juhatuse liige ja tootmisvaldkonna juht Innar Kaasik.