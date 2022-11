Eesti Energia koduklientide keskmine elektriarve kahanes oktoobris

Eesti Energia kliendid said tänu energiahüvitistele kokkuhoidu oktoobri arvetelt ligi 4 miljoni euro ulatuses, teatas ettevõte.

Eesti Energia juhatuse liikme Agnes Roosi sõnul oli väiksemate arvete taga kolm tegurit: universaalteenuse lansseerimine, langenud börsihind ning riiklikud energiahüvitised. «Energiahüvitiste mõju arvetele on neist kolmest kahtlemata suurima mõjuga,» tõdes Roos.

Toetus rakendub, kui elektrienergia hind ületab 8 senti kilovatt-tunni eest ja kompensatsiooni suurus on kuni 5 senti kilovatt-tunni eest. Elektritoetus kajastub elektriarvel automaatselt ning selleks ei pea ise midagi tegema.

29 000 loobujat

Eesti Energia koduklientidest on tänaseks ligi 136 000 otsustanud liikuda universaalteenusele, 29 000 klienti otsustas neile saadetud universaalteenuse pakkumisest loobuda ja jääda varasemale paketile.

«Eelkõige on need olnud börsipaketi kliendid, sest usuvad, et suudavad panna hinnakõikumised enda kasuks tööle. Võrreldes universaalteenusega püsib keskmine börsihind hetkel kõrgemal tasemel, kuid võimaldab ajastada oma elektritarbimist soodsama hinnaga tundidele. Nõnda saavadki nutikate tarbimist juhtivate lahenduste kasutajad sageli nautida soodsamaid hindu,» märkis Roos.