Pärnu Strand avab juubeliks Lotte mängustuudio

«Pärnu tõmbenumbriks on rand, SPA-d ja Lottemaa. Meie soov on seda kõike pakkuda aastaringi ühe katuse all ja selleks lõimegi unikaalse laiale vanusegrupile mõeldud lõbusa meelelahutuskeskuse», kirjeldas Lotte mängustuudio projektijuht Hendrik Elstein.

Lotte mängustuudio erineb samale omanikule kuuluvast Lottemaa teemapargist eelkõige selle poolest, et asub siseruumides, ka on mõnevõrra erinevad seal pakutavad tegevused ja meelelahutus. Mängustuudio avatakse Strandi madalaimal korrusel, kus varem asus põrgustiilis minigolf. Elsteini sõnul on stuudio nii väikestele kui suurtele mõeldud elamuskeskus, kus on võimalik end proovile panna nii aktiivsetes tegevustes kui ka arendavates filmindusega seotud ülesannetes: «See on tegevusruum, mis võiks pakkuda huvitavat meelelahutust nii hullavale põngerjale, loova loomuga teismelisele kui ka out-of-box mõelda armastavale täiskasvanule. Lotte Mängustuudio tulekuga anname aga lastega peredele olulise põhjuse, miks valida puhkuseks just Strand.»