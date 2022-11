Elon Musk keelab kaugtöö Twitteris

Paljude jaoks on mobiilne töötamine muutunud igapäevaelu osaks. Elon Musk seevastu ilmselt ei ole sellest töövormist vaimustunud. Oma esimeses e-kirjas töötajatele teatas uus Twitteri boss, et pöördub tagasi endise süsteemi juurde, vahendas uudisteagentuur Bloomberg. Ta ütles, et ta eeldab, et töötajad veedavad kontoris vähemalt 40 tundi nädalas.